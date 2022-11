São Vicente: Cruzeiros do Norte almeja andar de mãos dadas com questões ambientais

27/11/2022 23:38 - Modificado em 27/11/2022 23:40

Após participar em campanha de limpeza na praia de João Évora em São Vicente a convite do Ministério do Mar, o grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte almeja no próximo ana criar um projeto que visa limpar uma praia a cada mês, na ilha.



“A ideia que temos é que no próximo ano queremos elaborar um projeto que consiste em limpar a cada mês uma praia. Ainda não é certo, mas queremos abranger mais praias de São Vicente, não somente a praia de João Evora”, avançou ao Notícias do Norte o Diretor do grupo Carnavalesco Cruzeiros do Norte, Nuno Costa.



No âmbito da edição deste ano do Ocean Week, o grupo carnavalesco, juntamente com a equipa do Ministério do Mar, através de mais de 20 voluntários, conseguiram recolher na praia de João Évora cerca de 20 sacos de lixo, entre os quais estavam garrafas de plástico e de vidro, pratos, talheres, linhas, restos de redes de pesca, cestos de peixes secos, para além de enxurradas das últimas chuvas.



Segundo Nuno Costa, esta praia parece estar limpa, mas “infelizmente, não está”. O mesmo lamenta o fato das pessoas continuarem a ter tais atitudes, deixando muito lixo neste local quando vão lá passar o dia.



Lembrou que há um pouco mais de um ano, o grupo teve a sua primeira iniciativa de fazer uma limpeza nesta praia e este ano encontraram mais lixo.



“Temos estado a motivar os mais novos a participar neste tipo de iniciativa. É uma forma de nos conscientizar sobre o meio ambiente, a sua importância e a sua proteção”, disse o responsável que afirmou que participar ou executar a iniciativa tem um significado “muito importante e é muito graticante”.



“Sentimos que estamos a dar o nosso contributo, e que a nossa mensagem está sendo transmitida as pessoas”, salientou Nuno Costa, acrescentando que, o grupo já compôs duas músicas baseadas nas mensagens, com forma de sensibilizar as pessoas.



Ainda na edição do Ocean Week, o grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte realizou na semana passada um mini-desfile ambiental sobre aves marinhas, aves selvagens de Cabo Verde e proteção da biodiversidade.



AC – Estagiária