São Vicente/Black Friday: Lojistas lamentam a fraca adesão

25/11/2022 23:08 - Modificado em 25/11/2022 23:08



Apesar dos preços convidativos, a pandemia e os impactos negativos da guerra na Ucrânia vieram enfraquecer as vendas do Black Friday em algumas lojas da cidade do Mindelo. A movimentação de pessoas é diminuta neste dia, comparativamente ao ano de 2021, e os comerciantes só lamentam.

A Black Friday é uma das datas mais aguardadas do comércio devido aos descontos e volume de vendas.

Se no ano passado houve baixas expectativas de vendas, este ano não está diferente. Em uma ronda pela cidade do Mindelo, verificou-se um certo movimento, principalmente em lojas de eletrodomésticos e de mobílias.

Hoje é precisamente o Black Friday , o dia mais movimentado nas referidas lojas da cidade. Antes de se abrir os portões, já se notava um certo número de pessoas à frente das lojas para aproveitar os descontos, que variam entre 5% a 50%, e adquirir os seus desejados eletrodomésticos e/ou mobílias.

A típica aglomeração deste dia não era tão perceptível, com uma ou outra loja que já tinha filas ainda na manhã desta sexta-feira.Os eletrodomésticos são os produtos mais procurados, visto que no resto do ano os valores estão em alta, conforme alguns comerciantes.

Para as lojas que iniciaram as promoções no início desta semana tem tido algum aumento de vendas, quando comparado com a chegada da pandemia. “Neste momento, sentimos que o poder de compra vai aumentando, mesmo que seja muito devagar. As promoções ajudam muito”, avançou um gerente de uma loja de eletrodomésticos na cidade.

Há quem diga que no ano passado estava melhor as vendas. “No ano passado, antes de abrirmos as portas, havia quase 300 pessoas em frente as nossas lojas. Já hoje tínhamos quase 10 pessoas”, avançou um comerciante que disse acreditar que com o acréscimo de mais dois dias de promoções pode ser que haja mais movimento.

Acréscimo este que foi uma estratégia para as pessoas que recebem o salário depois de 26 e que é uma oportunidade da loja conseguir vender mais.

Mesmo com a diminuição do poder de compra, há quem diga que a movimentação é a mesma do ano passado, mesmo que este ano os responsáveis resolveram manter as promoções para durante uma semana.



Poucos são aqueles que afirmam conseguir ter este ano uma boa venda. “Iniciamos ontem. Estamos com muita movimentação de pessoas este ano, principalmente de donas de casa, em relação ao ano passado”, avançou a gerente de uma loja que se diz muito satisfeita.



A Black Friday é uma ação promocional realizada por lojistas, na quarta sexta-feira do mês de Novembro, com o intuito de aquecer o consumo e a venda de mercadorias.

Nessa ação, veiculam-se anúncios de grandes promoções e, assim, determinados produtos são vendidos a preços tentadores.

AC – Estagiária