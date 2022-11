Universidade Lusófona de Cabo Verde pretende realizar congresso internacional sobre a ciência e inovação

25/11/2022 14:11 - Modificado em 25/11/2022 14:11

Carlos Delgado deu essa informação à imprensa no quadro do encontro que teve hoje na Cidade da Praia, com o primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, para a apresentação de alguns projectos académicos e científicos para Cabo Verde e entre outros pontos.

“Vim apresentar três projectos sobre o desenvolvimento da ciência desta universidade, e um deles tem que ver com um congresso internacional sobre a ciência que pretendemos realizar entre o mês de Abril e Maio do próximo ano. O primeiro-ministro mostrou-se satisfeito, considerou interessante o projecto e além disso mostrou-se disponível para nos apoiar na realização deste grande evento”, disse o reitor em declarações à imprensa.

O reitor da Universidade Lusófona de Cabo Verde acrescentou ainda que o segundo projecto apresentado tem que ver com um estudo sobre a violência urbana em Cabo Verde e, segundo diz, este projecto está a ser preparado para ser implementado em quatro centros urbanos do País.

A mesma fonte destacou ainda mais um projecto que pretende desenvolver a nível das universidades, tanto no Mindelo como na Cidade da Praia, nomeadamente, a implementação de uma ideia que foi anunciada pelo ministro do Mar, Abraão Vicente, num encontro.

“Um outro projecto anunciado pelo ministro do Mar, em como devemos trabalhar para o projecto ‘soldado cidadão’ e através deste projecto anunciado tivemos a ideia sobre esta matéria de apresentar e desenvolver nos próximos tempos”, sublinhou Carlos Delgado.

Questionado como está a ser feita a organização desta universidade para oferecer diferentes ofertas formativas nas duas universidades, o responsável da Lusófona respondeu que estas escolas estão bem preparadas para receberem todos os cursos, tanto académicos como científicos.

