Atletas cabo-verdianos em Alemanha para participar no 4° Mundial de Teqball

24/11/2022 16:13 - Modificado em 24/11/2022 16:23

Os teqer’s partiram ontem de Cabo Verde, rumo à Alemanha, para participar no 4° Mundial de Teqball nas categorias duplas masculinas e duplas mistas.

Conforme a Federação Nacional de Teqball, este sonho custou muito tempo dos atletas, “pese embora a incerteza por causa dos vistos que quase deitou por terra todo o esforço feito pela federação”.

A Federação lamenta o fato do teqer Sidney não receber visto a tempo de participar na sua categoria (singles), uma vez que a competição começou ontem e que o mesmo ainda se encontra em Cabo Verde. Situação que lhes deixou “triste”.

“Uma vez que não beneficiamos de contratos programas provindas de quem de direito, fizemos um esforço financeiro gigantesco, para concretizar o sonho dos nossos teqer’s em representar o seu país nessa modalidade”, sublinhou a federação.

Segundo este organismo, Cabo Verde consegue participar neste evento desportivo com o apoio do Federação Internacional Teqball (FITEQ), Comitê Olímpico de Cabo Verde (COC), Comitê Paralímpico de Cabo Verde (COPAC), Consulado da Colômbia, Câmara Municipal do Sal, Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, Special Olympics Cape Verde, entre outros.

“A nossa direção, que foi incansável, fez os impossíveis e acreditou até o último momento, que “SIM” , era possível potencializar os nossos teqer’s para competir ao mais alto nível”, destacou.

AC – estágiaria