Cidade da Praia vai acolher o IV Campeonato Nacional de Xadrez Individual Absoluto

23/11/2022 17:08 - Modificado em 23/11/2022 17:10

A sede da Federação Cabo-verdiana de Futebol, na cidade da Praia vai receber de 7 a 11 de dezembro, a fase final do VI Campeonato Nacional de Xadrez Individual Absoluto com a participação de 8 atletas. A competição será jogada no sistema Round-robin, ou seja, todos contra todos.

Conforme a Federação Cabo-Verdiana de Xadrez, após consulta aos jogadores que, de acordo com o Regulamento do CNIA-2022, tinham direito a participar na fase final da competição, foram confirmados os atletas Mariano Ortega, Célia Guevara, António David Anes, António Monteiro, José Carlos Vaz, Luís Barros e Carlos Mões.

Acrescentou ainda que, o atleta David Mirulla, 2º do Rating, por motivos profissionais, declinou o convite de participação sendo substituído, pelo jogador a seguir na lista ELO da FIDE de Outubro de 2022 e que ainda não tinha garantida a sua participação nesta final. Assim, António Monteiro é o jogador substituto.

Já José Carlos Vaz, atualmente está colocado na 4ª posição do ranking, a lista utilizada para definição dos finalistas foi a de Outubro de 2022, conforme estipulado no Regulamento.

De frisar que o evento promovido pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez conta com a parceria do Instituto do Desporto e da Juventude.

AC