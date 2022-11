São Vicente: Redesenhamos a Ocean Week para estar mais próxima das instituições e dos cientistas – Ministro do Mar

26/11/2022 20:16 - Modificado em 26/11/2022 20:16

O ministro do Mar considerou, hoje, que a Cabo Verde Ocean Week foi redesenhada para haver uma maior participação das instituições e dos cientistas e uma maior partilha das descobertas e resultados que as instituições académicas têm conseguido.

Segundo Abraão Vicente, que falava no encerramento da 5ª edição da Cabo Verde Ocean Week, no Mindelo, a semana dos oceanos “é, sem dúvida, um orgulho para o Governo e para a ilha de São Vicente” que a recebe porque, explicou, com a mobilização das várias escolas secundárias para assistir ao evento, também conseguiram “mobilizar mais activistas para o clima e para o oceano”.

“Honestamente nós não precisamos da Greta, que vem lá dos países nórdicos, para nos ensinar a preservar o nosso ecossistema. África também tem as suas “Gretas”, tem nomes mais bonitos e mais poéticos, provavelmente, e é preciso dar voz aos nossos jovens para que verbalizem de uma forma consciente e cientificamente ponderada”, sustentou o governante, afirmando que conta “com todos nesta gigantesca tarefa que é promover o desenvolvimento sustentável de um País que se diz pequeno, mas é obviamente maior que a sua dimensão territorial terra”.

Antes do encerramento a organização entregou os prémios aos três primeiros classificados no concurso de fotografias que decorreu sob o tema “Amar o Mar”, destinado a fotógrafos profissionais residentes em Cabo Verde.

O primeiro lugar foi para a fotografia “Calmaria ondulada”, de Félix Martins, que recebeu um prémio de 50 mil escudos e um curso de mergulho, o segundo foi para “Alma d’um criol” e “Matiota”, de Projecto Tozart , que recebeu 30 mil escudos e um curso de formação em stand up paddle, o terceiro lugar foi para “Dois mundos”, de Nuno Lima, que recebeu um prémio de 15 mil escudos e um curso de stand up paddle, além de uma distinção à Cíntia Lima com uma fotografia em representação do público.

Seguiu-se o “Blue Food Festival”, um festival de produtos do mar, na zona de Salamansa.

Inforpress