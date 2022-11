Museus de Cabo Verde receberam mais de 1500 visitantes de cruzeiros em 3 dias – IPC

23/11/2022 17:02 - Modificado em 23/11/2022 17:02

Os museus de Cabo Verde tutelados pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através do Instituto do Património Cultural, registaram entre os dias 18, 19 e 21 de novembro mais de 1.500 visitantes de navios de cruzeiros.

O Instituto do Patrimônio Cultural (IPC) avança que estes números representam claramente o impacto da retoma do turismo, principalmente o turismo de cruzeiro e das medidas de políticas estruturantes que vêm sido implementadas com vista à conexão do sector do turismo e da cultura.

O diálogo entre o Instituto do Património Cultural e os operadores do sector turístico, sublinhou, tem sido “importante” para potencializar os museus, monumentos e sítios como ofertas de excelência.

Este quadro reforça a pertinência dos projetos estruturantes de criação/reabilitação eleitos no quadro do POT (horizonte 2023-2026), e de outros programas e financiamentos nomeadamente o Museu do Mar, Museu do Sal, Museu de Arqueologia da Praia, Museu de Arqueologia da Boa Vista, Museu de São Filipe, Musealização do Forte Duque de Bragança.

AC