Ronaldo é o primeiro a atingir 500 milhões de seguidores no Instagram

23/11/2022 11:33 - Modificado em 23/11/2022 11:33

O craque português é o primeiro a atingir a marca dos 500 milhões de seguidores e é a personalidade mais seguida do mundo em qualquer rede social.

Cristiano Ronaldo já era a pessoa mais seguida do Instagram, mas agora consolidou a sua ‘liderança’ no topo da rede social. Esta segunda-feira, o internacional português chegou aos 500 milhões de seguidores no Instagram, tornando-se na primeira pessoa a fazê-lo desde a criação da plataforma.

Incluindo os seus seguidores no Twitter, Facebook e YouTube, onde também tem contas oficiais, o craque é a pessoa mais seguida do mundo em qualquer rede social.

Se não vence nas Bolas de Ouro, Ronaldo acaba por superar Messi nas redes sociais, já que o astro argentino é a segunda pessoa mais seguida, com 376 milhões de seguidores no Instagram.

A completar o pódio está Kylie Jenner, com 372 milhões de seguidores.

No entanto, apesar desta marca, Ronaldo não tem a maior conta do Instagram. Esse mérito pertence… ao próprio Instagram, que tem 569 milhões de seguidores.

É sabido que o enorme alcance de Ronaldo nas redes sociais tem-lhe valido um ‘ordenado’ extra, bem superior ao que aufere por jogar futebol. Em fevereiro, quando chegou aos 400 milhões de seguidores, um estudo citado pelo Daily Mail dava conta de que o português ganharia cerca de 1,9 milhões de euros por publicação – sendo que o seu salário, no Manchester United, fica próximo dos 600 mil euros semanais.

Uma das formas mais recentes de Ronaldo lucrar com o Instagram é através de NFT (‘Non Fungible Tokens’ ou ‘Token’ Não Fungível), ativos digitais que ficam registados como únicos e irreplicáveis através de uma tecnologia denominada como ‘blockchain’, e são unicamente adquiridos através de criptomoedas.

Nos últimos dias, a fotografia com Lionel Messi, numa campanha publicitária para a marca de luxo Louis Vitton, também foi muito partilhada em todas as redes sociais. No Instagram, a publicação conta com quase 36 milhões de ‘likes’ e é um dos ‘posts’ mais votados de sempre.