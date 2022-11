Apagar os dados de um computador: É melhor formatar ou restaurar?

23/11/2022 11:29 - Modificado em 23/11/2022 11:34

A formatação era o processo mais indicado para apagar todos os ficheiros de um computador, mas as coisas mudaram e, atualmente, o restauro é o procedimento mais adequado, considera a DECO Proteste. Afinal, qual é a diferença entre os dois métodos?

“Até há pouco tempo, para realizar esta tarefa, o utilizador teria de saber como formatar um computador. A formatação é a ação de apagar todos os dados presentes numa memória digital (pode ser o disco rígido do computador, um disco externo, uma pen, um cartão de memória, um CD, etc.) e preparar o dispositivo para receber novos dados. Atualmente, com as versões mais recentes do Windows, principalmente o Windows 10 e o Windows 11, o restauro é o procedimento mais adequado“, sublinha a organização de defesa do consumidor.

De acordo com a DECO, “as duas operações são semelhantes, mas não iguais: a formatação é uma operação mais radical do que o restauro“. Ou seja, se algo correr mal no processo de formatação é “muito mais difícil recuperar informações perdidas”.

De uma maneira geral, “para o utilizador comum, o restauro é muito mais simples e seguro de realizar, sendo o resultado da operação suficiente para a maioria dos utilizadores. Neste, o sistema operativo é reinstalado, sendo ainda apresentada a opção entre manter ou remover os seus ficheiros”.

Como restaurar o computador (em três passos)

Fazer uma cópia de segurança dos dados – “Esta operação preliminar é muito importante. Pode criar esta cópia de segurança num disco rígido externo com ou sem ligação de rede (NAS), num serviço de armazenamento em nuvem, noutro computador, etc. Seja qual for o método, certifique-se de que não salta esta etapa, pois corre o risco de perder os seus dados para sempre”; Criar uma unidade de recuperação – “Uma unidade de recuperação é uma unidade de memória externa, que pode criar, por exemplo, numa pendisk USB, num cartão de memória ou num disco rígido externo. Esta unidade pode vir a ser muito útil para reinstalar o Windows caso o seu computador tenha uma falha grave de hardware”; Restaurar o computador – Windows: “Caso o seu computador tenha o Windows 11, abra as configurações e selecione Sistema > Recuperação. Se for o Windows 10 ou 8, selecione Atualização e Segurança > Recuperação. Na página seguinte, selecione Restaurar”; MacOS: “Clique no ícone da Apple no canto superior esquerdo e selecione Preferências do Sistema. No menu superior, clique em Preferências do Sistema e selecione Inicializar conteúdo e configurações. Deverá introduzir a sua password do sistema”.

Noticias ao Minuto