‘Táxis voadores’? EUA dão mais um passo para transporte levantar voo

23/11/2022 11:25 - Modificado em 23/11/2022 11:25

© Getty images

Há planos para que o eVTOL comece a sobrevoar as cidades europeias em 2024, a tempo dos Jogos Olímpicos de verão, que se realizarão em Paris, França.

O setor da aviação nos Estados Unidos publicou, na última segunda-feira, as regras necessárias para que os ‘taxis voadores’ façam parte da lista de aeronaves regulamentadas.

De acordo com a BBC, este é um passo necessário para que as empresas possam começar a lucrar com as viagens no eVTOL. Esta publicação surge ainda numa altura em que os investidores estão a colocar dinheiro nesta nova tecnologia, que a publicação britânica diz que é considerada o transporte do futuro.

Este novo meio e levantará voo verticalmente, sem precisar de uma pista para isso – ou mesmo para aterrar.

Por utilizar motores elétricos, também o ruído e poluição são reduzidos. De acordo com a BBC, os especialistas têm defendido que este meio ajudará a reduzir o tráfego rodoviário, sendo acessível aos utilizadores – e a quem precisa de transportar mercadorias.

Há planos para que este ’táxi voador’ comece a sobrevoar as cidades europeias em 2024, a tempo dos Jogos Olímpicos de verão, que se realizarão em Paris, França.

Já a Administração Federal da Aviação tem previsto que os critérios para que uma empresa possa dar licença aos pilotos destas aeronaves sejam esclarecidos no próximo verão.

Noticias ao Minuto