Participação de Ernany Cid no Mister África Internacional em Angola cancelado por falta de financiamento

23/11/2022 09:54 - Modificado em 23/11/2022 09:54

O jovem Ernany Cid, de 26 anos de idade, que reside atualmente em São Vicente, preparou-se para representar Cabo Verde no Mister África Internacional em Angola, mas a sua participação é uma incógnita, já que ainda não conseguiu ajustar o valor das passagens para poder marcar presença neste evento que acontece de 23 a 27 de Novembro em Luanda, sendo 27 o dia da decisão final.

Após conseguir estar no top 10, recentemente faz parte do top 3, ou seja este “Mister” está entre os candidatos favoritos a vencer este concurso.

Em entrevista ao Notícias do Norte, este jovem avançou que já tinha definido que partiria no dia 21 deste mês para Angola, mas “infelizmente” ainda lhe falta um valor de 55 mil escudos para ajustar, perfazendo um total de 210 mil para poder comprar as passagens de ida e volta.

“O diretor do concurso Mister África Internacional em Angola ainda está à espera que eu confirme a minha presença. Ainda sem este valor, tenho esperança que até sexta-feira consigamos ter algum apoio”, disse Ernany Cid que espera ver revertida a situação.

Conforme avançou, ele esteve a aguardar por um feedback por parte de governo, câmaras municipais e empresas privadas, mas “infelizmente” quase todos não avançaram com respostas positivas, “para além de alguns nem sequer terem respondido”.

“É triste mesmo. Não é fácil lidar com esta situação, porque fiz de tudo que estava no meu alcance para que este sonho se tornasse realidade, para além de levar o nome de Cabo Verde lá fora”, lamentou este jovem que disse que o processo de preparação foi muito intenso para no final ser-lhe negado algum apoio financeiro.

Mesmo assim, houve uma empresa que o ajudou financeiramente, mas que o valor ainda não consegue cobrir as despesas, neste caso das passagens, algum valor para estadia e alimentação.

Angola foi seleccionada para albergar o maior concurso de beleza masculina do continente africano, o Mister África 2022.

Este evento acontece, em Novembro, com a participação de candidatos em representação dos mais diferentes países africanos. O concurso, que acontece de 23 a 27 de Novembro em Luanda, vai comemorar o seu 10º aniversário este ano.

Importa referir que no último domingo, o jovem modelo e influencer, Augusto Duarte, de São Vicente, conhecido por “Kailony” não conseguiu representar Cabo Verde no concurso “Caballero Universal”, por atraso no visto e financiamento da passagem. O evento que arrancou no dia 18 deste mês, estende-se até 2 de Dezembro na Venezuela.

AC – Estagiária