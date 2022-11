Centenas de crianças deportadas da República Dominicana sem os pais

22/11/2022 16:55 - Modificado em 22/11/2022 16:56



Várias centenas de crianças foram deportadas da República Dominicana para o Haiti sem os

seus pais, como parte da política seguida por Santo Domingo de deportar supostos migrantes

sem documentos legais, divulgou hoje a televisão norte-americana CNN.

“OFundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) recebeu pelo menos 1.800 crianças

desacompanhadas entregues ao Haiti pelas autoridades de imigração dominicanas desde o

início deste ano”, explicou um porta-voz desta agência da ONU à rede de televisão.

Muitos dos menores, sem documentos de identidade, são deportados para o Haiti entre

grupos de adultos, levantando dúvidas sobre a forma como as autoridades dominicanas

podem confirmar que se tratam de migrantes haitianos, disse o porta-voz do Unicef, cuja

identidade não foi divulgada.

Estas informações surgem quando ocorrem acusações e denúncias entre as autoridades

haitianas e dominicanas sobre o tratamento recebido pelos migrantes na República

Dominicana.

No domingo passado, o Governo haitiano condenou o tratamento “vergonhoso” e “desumano”

que seus cidadãos recebem na República Dominicana.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Haiti denunciou, num comunicado, o “tratamento

vergonhoso e desumano que mancha a imagem da República Dominicana no mundo e põe em

perigo o espírito de paz e harmonia que deve nortear as relações entre os dois países que

partilham a ilha”.

A República Dominicana aumentou nas últimas semanas as deportações de cidadãos haitianos

sem documentos legais, como parte da política de imigração defendida pelo Presidente do

país, Luis Abinader.

O Presidente dominicano manifestou-se na semana passada contra as declarações do alto

comissário da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, que

pediu à República Dominicana e a outros países da região que parem com as deportações de

haitianos para seu o país.

Na ocasião, Abinader qualificou este pronunciamento como “inaceitável” e “irresponsável”,

além de anunciar que as deportações de haitianos sem documentos não só continuariam, mas

aumentariam.

Na República Dominicana, país que divide a ilha de São Domingos com o Haiti, residem

milhares de cidadãos haitianos, a maioria em condições de imigração irregular.

A CNN lembrou que a República Dominicana há muito tempo que tenta reduzir a população

haitiana dentro de suas fronteiras.

A última onda de deportações deste ano está suceder com uma velocidade e amplitude

surpreendentes, levando os críticos a acusar o Governo do país caribenho de discriminação

racial, execução caótica e desrespeito pelos direitos humanos e famílias.

Noticias ao Minuto