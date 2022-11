Santo Antão/Porto Novo: PN procura homem que agrediu mulher à pedrada

22/11/2022 15:46 - Modificado em 22/11/2022 15:50

Uma mulher de 52 anos de idade, moradora na cidade do Porto Novo, Santo Antão, foi agredida a pedrada, no último domingo, pelo ex-companheiro, e encontra-se fora de perigo. O agressor está a ser procurado pela Polícia Nacional.

Segundo informações avançadas pelo comandante da esquadra da Polícia Nacional do Porto Novo, Cipriano Bandeira, no último domingo, a vítima apresentou queixa do ex-companheiro e à tarde foi agredida a pedrada por este, logo após a queixa.

A mulher ficou hospitalizada e ontem, segunda-feira, recebeu alta. A Polícia esteve durante estes dias a tentar localizar o agressor, homem de 41 anos, mas sem sucesso. O homem pôs-se em fuga, logo após o sucedido.

O caso que aconteceu na cidade do Porto Novo, já está a ser acompanhado pela procuradoria desta comarca.

Com RCV