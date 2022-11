PN detém ex-presidiário suspeito de decepar a mão de um homem na cidade da Praia

21/11/2022 23:54 - Modificado em 21/11/2022 23:55

A Polícia Nacional entregou hoje ao tribunal um indivíduo acusado de decepar a mão de um homem, na manhã de domingo, na localidade da Várzea, na Cidade da Praia.

A informação foi avançada à Inforpress pelo comandante da Polícia Nacional na Região de Santiago Sul e Maio, Roberto Fernandes, indicando que o suspeito conhecido por “Ima”, um ex-presidiário, foi detido em flagrante delito.

“Quanto aos motivos, só temos a versão do agressor. Este diz que teve há algum tempo problemas com a vítima e que, neste dia, ao ver que este se dirigia no sentido de bater à porta de sua casa, reagiu desta forma. Mas esta é a versão do agressor, que não podemos confirmar”, frisou.

Roberto Fernandes fez saber que o indivíduo foi entregue esta segunda-feira às autoridades judiciais para aplicação da medida de coação.

Inforpres