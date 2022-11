Portugal: IPB vai atribuir Medalha de Mérito Internacional aos municípios de Cabo Verde no seu 40º aniversário

Após cinco anos, o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Portugal, que completa 40 anos em Janeiro de 2023, vai atribuir novamente Medalha de Mérito Internacional aos municípios de Cabo Verde pelo esforço que têm feito para a promoção da educação.

A revelação foi feita à Inforpress pelo presidente do IPB, Orlando Rodrigues, que explicou que, por ocasião do aniversário do instituto, está estabelecido no seu regulamento, a atribuição de duas medalhas de Mérito, sendo uma internacional e outra nacional.

“Este ano decidimos atribuir a Medalha de Mérito Internacional, de forma genérica, aos municípios de Cabo Verde (…), porque entendemos que são instituições de elevado mérito na estruturação do que é a Nação cabo-verdiana, na promoção do desenvolvimento das suas regiões, são a base da democracia cabo-verdiana e esforçam-se muito para promover a educação”, explicou.

De acordo com Orlando Rodrigues, esta distinção já tinha sido feita, há cerca de cinco anos, à Nação cabo-verdiana, mas que passado esse tempo, também decidiu-se atribuir a Medalha de Mérito aos municípios, de forma genérica, “por entender que são instituições que valorizam a educação”.

Conforme a mesma fonte, a participar nas celebrações do 40º aniversário do IPB e a receber a medalha, estará o presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), Herménio Fernandes, e também “muitos presidentes de câmaras”.

“É uma relação que vimos a estabelecer há muitos anos e tem vindo sempre a crescer com todos os municípios de Cabo Verde. Temos parcerias e relações com todos os municípios de Cabo Verde, costumamos visitar os municípios para falar com os vereadores da Educação e o executivo das câmaras municipais, assim como recebemos visitas frequentes dos mesmos à nossa instituição. Isto é uma relação muito estreita”, contou.

O Instituto Politécnico de Bragança tem cerca de 10.500 estudantes de quase 70 nacionalidades, sendo mais de mil estudantes cabo-verdianos, de todas as ilhas.

Trata-se de uma instituição pública de ensino superior de Portugal constituída por cinco escolas, sendo quatro em Bragança e uma em Mirandela: Escola Superior Agrária de Bragança, Escola Superior de Educação de Bragança, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança, Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela e Escola Superior de Saúde de Bragança.

Inforpress