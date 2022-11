HBS promove uma formação de Capacitação em Neuropediatria

20/11/2022 23:12 - Modificado em 20/11/2022 23:13



O Hospital Baptista de Sousa acolhe uma ação de capacitação denominada de “Rastreio das alterações do Neurodesenvolvimento da criança dos 0 aos 5 anos e sua referenciação a uma Consulta Multidisciplinar ou Consulta de Desenvolvimento” esta segunda-feira 21 de Novembro no anfiteatro do hospital.

A formação é destinada aos médicos clínicos gerais, médicos medicina familiar, pediatras e fonoaudiólogos.

Conforme, a direcção do hospital, trata-se de um projeto no âmbito do “Projeto de Promoção da Inclusão de Crianças e Jovens com Deficiências Neurológicas” entre o Ministério da Saúde de Cabo Verde e o Instituto Camões, financiado pela União Europeia em Cabo Verde, Organizações da Sociedade Civil e Autoridades Locais.

O projeto visa a detecção precoce das crianças com alteração do desenvolvimento para que possam ser enviadas à consulta especializada e encaminhadas para terapias adequadas, de modo a otimizar as suas capacidades.

Ainda formar Pediatras, Médicos de Medicina Geral e Familiar e outros técnicos de saúde, para avaliação formal, com testes de desenvolvimento, a crianças com suspeita de atraso do desenvolvimento psicomotor, para que possam assim ser sinalizadas e encaminhadas.

E pretende também chamar a atenção das entidades competentes para a necessidade de incluir nos quadros do Serviço Nacional de Saúde, médicos e técnicos das várias terapias de reabilitação de crianças e jovens com deficiências e a criação de Consultas Multidisciplinares nas diferentes instâncias de saúde.