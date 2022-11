Cabo Verde acolhe Encontro Regional de telemedicina, promovido pela OMS/AFRO

20/11/2022 23:13 - Modificado em 20/11/2022 23:13



A OMS/AFRO com apoio da sede da OMS em Genebra, organiza um Encontro Regional de Telemedicina de alto Nível, na Cidade da Praia, de 21 a 25 de novembro de 2022. Esta reunião contará com a presença de técnicos e diretores dos setores da saúde e das TIC para debaterem temas e promover a partilha de experiências e conhecimentos dos países sobre os sucessos e desafios da implementação da telemedicina na Região Africana da OMS.

Nesta reunião, espera- se cerca de 80 participantes de 15 países.

A pandemia da Covid-19 pôs em evidência a fraqueza dos sistemas de saúde, a nível mundial e os africanos em específico, assim como demonstrou a importância das ferramentas digitais no reforço dos sistemas de saúde e na melhoria da prestação de cuidados de saúde.

Segundo o último inquérito sobre a saúde digital conduzido pela OMS/AFRO nesta matéria, alguns países da região africana estão a utilizar a telemedicina para melhorar a prestação de cuidados de saúde, onde 16% dos países possuem mais de 75% dos estabelecimentos de saúde que utilizam ferramentas de saúde digitais de forma regular.

Os resultados também indicam que 78% dos países africanos utilizaram pelo menos um serviço de telemedicina e consideram a ausência de desenvolvimento de competências como um importante obstáculo à implementação da saúde digital.

Entretanto, subsistem vários desafios, incluindo a limitada capacidade de liderança em matéria de saúde digital a nível nacional, acordos multissectoriais limitados para a saúde digital, adoção inconsistente de normas e quadros de interoperabilidade, e regulamentos limitados de Protecção de dados e segurança dos sistemas, incluindo o baixo nível de envolvimento dos profissionais de saúde na saúde digital.

A Sessão de Abertura do Encontro está marcada para esta segunda-feira 21 de novembro de 2022, será presidida pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves.