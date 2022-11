Faleceu em São Vicente o ativista da luta contra a Sida, Ailton Lima

20/11/2022 20:08 - Modificado em 20/11/2022 20:08



O presidente da Associação Abraço em São Vicente, Ailton Moreira Lopes Lima, mais conhecido por “Pinga”, faleceu este domingo no Mindelo. Ailton Lima foi um dos ativistas em defesa dos portadores do HIV/Sida em Cabo Verde.

Oficializado em 2011 por um grupo de portadores do HIV/Sida, a Associação de seropositivos de São Vicente Abraço, que Ailton Lima presidiu, tem lutado para que a sociedade dê mais atenção aos problemas que enfrentam, assim como a realização de ações diversas tendo por fim a questão do preconceito.

Ailton Lima foi também uma das vozes no combate à SIDA em Cabo Verde, tendo participado em várias campanhas educativas e de informação e sensibilização.

O funeral de Ailton Lima, presidente da Associação Abraço aconteceu hoje às 16h no Mindelo.

No ano passado, este líder associativo pediu o reforço das ações de sensibilização e testagem, por ter a percepção de haver uma diminuição na procura de preservativos e um baixar da guarda da população, em relação à prevenção.

Este líder associativo acreditava que com a ajuda das associações e da sociedade em geral, Cabo Verde vai conseguir atingir a meta de eliminar o HIV até 2030, mas, para isso, entendia ser necessário implementar avanços científicos na prevenção com a introdução da PrEP, combater as desigualdades e massificar o tratamento antirretroviral para que o número de indetectáveis seja cada vez maior.

AC