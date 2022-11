Governo condecora pessoal da Policia do Comando Regional de São Vicente

20/11/2022 20:08 - Modificado em 20/11/2022 20:08



A Cerimónia de Condecoração do pessoal policial que acontece nesta manhã de segunda-feira, 21, é destinada a 27 efetivos da Polícia Nacional, dos quais, 24 pertencem ao Comando Regional de S. Vicente (CRSV) e três, ao Comando Regional de Santo Antão (CRSA), de entre Oficiais, Subchefes e Agentes.

Este vento acontece na sequência das comemorações do Dia da Policia Nacional que coincide com os 152 anos da criação do Corpo Policial de Cabo Verde, conforme nota enviada ao Noticias do Norte.

A Condecoração do pessoal policial da Polícia Nacional, explica a nota, “justifica-se pela notória e crescente credibilidade da instituição policial, construída com base em comportamentos exemplares e mérito profissional, tanto a nível individual como coletivo, merecedores de destaque, os quais só dignificam a corporação e o país”.

“A par dos enormes ganhos e melhorias alcançados na PN, as condecorações são um fator importante de motivação, incentivo e espírito de entrega do pessoal policial em prol do cumprimento da sua nobre missão sempre em defesa e preservação da segurança e bem- estar individual e coletiva dos cidadãos”, acrescenta.

A Cerimónia de Condecoração do Pessoal Policial do CRSV, terá lugar, no dia 21 de novembro, no Auditório da UNI-Mindelo e será presidido pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.