São Vicente: Augusto Neves disposto ao diálogo e vereadores dispostos a “esquecer tudo que se passou e cooperar” para o bem da ilha

19/11/2022 21:59 - Modificado em 19/11/2022 21:59

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente e os vereadores da União cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) e pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), mostram-se hoje dispostos da deitar tudo pela costas e tentar resolver o impasse que assola a autarquia local. A pretenção foi anunciada após um encontro com o Presidente da República, este sábado, 19 novembro em São Vicente.

Numa altura que já falta menos de metade do seu mandato, Neves grantiu que tudo farão para terminá-lo, “para que a gente siga trabalhando para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou o autarca que considerou o encontro com José Maria Neves “muito frutífero”.

Embora reconheça que a questão não é apenas partidária, pretende, como frisou trabalhar para mudar a imagem que São Vicente passa neste momento, já que defende, a imagem da ilha está em primeiro lugar”.

Para isso, garantiu que vai sentra-se todas as quintas-feiras com os vereadores para analisar e discutir com os demais vereadores os pontos da agenda nas sessões ordinárias da câmara municipal.

Sobre isso vereadores da UCID e PAICV, após o encontro com o Presidente da República, garantiram que estão dispostos a esquecer tudo o que se passou e cooperar. “Não sabemos bem ao certo o que temos em mãos para fazer isso, mas nós garantimos ao senhor Presidente da República que da nossa parte nós vamos cumprir. Portanto, estamos abertos para consensos, é bom referir que temos o memorando de entendimento que deve ser cumprido para que todos desempenhem as suas funções na câmara de São Vicente”.

Segundo Anilton Andrade, até o desfecho do processo de pedido de perda de mandato que submeteram ao tribunal contra Augusto Neves, a câmara deve funcionar normalmente, e negou que há um “complô” para derrubar o presidente.