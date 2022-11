Cabo Verde entre os países com maturidade “muito elevada” em governação digital – Estudo

18/11/2022 16:28 - Modificado em 18/11/2022 16:29

Cabo Verde integra no “Grupo A”, países líderes em governação digital, com um desempenho “muito elevado”, conseguindo assim esta nova destinção global. Esta infromação advém dos dados do estudo GovTech Maturity Index (GTMI) de 2022, produzidos pelo Banco Mundial (WB), um índice que analisa o processo de transformação digital do serviço público em 198 economias globais.

No site oficial do governo, Cabo Verde alcançou uma nova distinção global ao progredir para o “Grupo A”, integrado por países líderes em governação digital, com um desempenho “muito elevado”,

Em termos de posições, o nosso país avançou do 62 lugar em relação ao índice divulgado em 2021, para a 38º posição a nível mundial, a 4ª posição a nível do continente africano, e para a 1ª ao nível regional – África Ocidental.

A mesma fonte refere que os resultados, que foram divulgados na passada quarta-feira, 16 de novembro, colocou o país, que se encontrava classificado no grupo de países com “elevada” maturidade em governação digital, em posição de destaque, em todas as subcomponentes, porquanto progrediu para o grupo de maturidade “muito elevada”.

De acordo com os dados da GovTech Maturity Index, Cabo Verde alcançou uma alta pontuação de maturidade ao nível do índice geral, ou seja, 0.822, que é mensurada numa escala de 0 a 1, permitindo o país integrar o grupo dos países líderes e inovadores a nível global.

Cabo Verde, através da participação do Diretor Nacional da Modernização do Estado (DNME), João Cruz, vai estar presente no evento oficial de apresentação dos resultados dos países da África Ocidental e Central no Índice de Maturidade do GovTech, no próximo dia 22 de novembro.

Recorde-se que Cabo Verde se mantém no grupo “elevado” do Índice de Desenvolvimento de Governação Eletrónica (E-Government Development Index – EGDI), estando, neste momento, na 2ª posição na sub-região ocidental africana, na 8ª em África, e 17ª posição entre pequenos estados insulares em desenvolvimento, num total de 37.

