Cabo Verde contabiliza 125 doentes activos de infecção por covid-19

18/11/2022 00:28 - Modificado em 18/11/2022 00:29

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas 18 novos casos positivos de infecção por covid-19 e 10 recuperados, passando o país a contabilizar 125 doentes activos, num dia em que a taxa de positividade situou-se em 17,6%.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, no total foram analisadas 102 amostras, tendo resultado 18 casos positivos, dos quais sete na Praia, quatro em São Vicente, São Salvador do Mundo e Porto Novo com dois cada, São Miguel, Santa Cruz e Sal com um caso cada.

Os dados mostram também que dos 10 recuperados quatro são de São Vicente, três de São Lourenço dos Órgãos, dois da Praia e um de São Salvador do Mundo.

Com a actualização de hoje, o País passa a contabilizar 125 casos activos, 62.168 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 62.758 casos positivos acumulados

No sentido de mitigar as consequências da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a doença que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar protegidos o mais rápido possível.

Reforça ainda que o uso de máscaras faciais continua obrigatório nos estabelecimentos de saúde, nas instituições que recebem idosos e que ainda é recomendável o uso de máscaras faciais em qualquer espaço fechado, se a pessoa apresentar sintomas sugestivos de covid-19.