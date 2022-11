“A CVT Cloud vai permitir as empresas terem uma base de dados aqui em Cabo verde de forma segura” (C/Vídeo) – Viviane Barbosa

18/11/2022 00:40 - Modificado em 18/11/2022 00:40

A CVTelecom apresentou ao público, esta quinta-feira, 17 Novembro, em São Vicente a “CVT Cloud”, a primeira Cloud pública de Cabo Verde, que garante conforme a Coordenadora da Unidade de Negócios Empresariais, Viviane Barbosa, que todos os dados e informações das empresas nacionais quer seja dos seus sites, dos servidores, de email, ou qualquer outro aplicativo esteja localizado em Cabo Verde.

Com efeito, com este novo serviço, as empresas em Cabo Verde terão acesso a infraestrutura como um serviço.

“E o objetivo é facilitar toda a transformação digital, porque estamos a passar neste momento, ao longo dos últimos anos e que acabou por ser mais potenciado com a pandemia da Covid-19 e as empresas estão numa era do movimento para o digital, portanto neste momento, a CVT está a lançar um serviço robusto seguro e que garante que todos os dados e informações das empresas nacionais quer seja dos seus sites, dos servidores de email, qualquer outro aplicativo esteja localizado em Cabo Verde”, realçou Viviane Barbosa.

A responsável do B2B, clarificou que este é um serviço voltado exclusivamente para as empresas.

“Os clientes que estejam interessados a ter acesso a servidores, máquinas virtuais que consigam fazer desenvolvimento de software ou implementação de qualquer aplicativo que utilizem nas suas empresas e que estejam dispostos a aceder a este aplicativo via internet ou uma ligação segura à Cloud, tem este serviço aqui disponível e conseguem pagar como um serviço”, explicou a imprensa a margem do lançamento do serviço”.

Em relação ao funcionamento, diz que as empresas não vão precisar investir em equipamentos físicos, ou compra de materiais que neste momento, já que a CV Telecom possui uma faturação mensal dos serviços de infraestrutura.

Questionada sobre desenvolvimento do serviço, Viviane Barbosa garantiu ainda que o projeto foi desenvolvido internamente e conta com uma vasta tecnologia, embora de forma coordenada a CVT acabou por recorrer a equipamentos e soluções e outras componentes disponíveis no mercado e que acabam por garantir uma qualidade estabilidade da plataforma que se pretende entregar no mercado nacional.

Para o PCA, não há transformação digital sem a “claudicação”, o serviço estava a depender de serviços externos e a CV Telecom diz que seguem na contramão, ou seja como uma empresa com responsabilidades era preciso inovar neste sentido.

“Por isso criamos esta Cloud nacional, permitindo, portanto, aos operadores económicos, as entidades oficiais de terem uma base de dados aqui em Cabo verde. Segura, garantindo a proteção daquilo que é nosso e consigamos defender os nossos direitos a nível do país”.

Elvis Carvalho