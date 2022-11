Nuno leite – “O Amarante tem conseguido recuperar aos poucos o prestígio perdido nos últimos anos” (c/Vídeo)

17/11/2022 11:45 - Modificado em 17/11/2022 11:45

Esta segunda passagem de Nuno Leite na Direção do Grêmio Desportivo Amarante, em São Vicente, tem sido bastante produtiva, tanto em termos desportivos como da própria estrutura organizativa. A informação foi avançada pelo presidente do clube, à margem de uma entrevista sobre o balanço da direcção, que termina o mandato em fevereiro de 2023.

Nesta primeira parte da entrevista ao Notícias do Norte, o presidente da Amarante que abraçou o projeto em 2019, com vista a recuperação da dignidade e trabalhar para a subida do clube à primeira divisão de futebol, considera que os objetivos têm sido cumpridos.

Afirma que a situação precária em que se encontrava o clube a nível do futebol e da gestão organizacional e patrimonial foi um dos pilares da sua candidatura e considera que os objetivos preconizados estão a serem cumpridos.

Nuno Leite, tem apresentado, assim, uma nova estrutura. Primeiro a garantia da sustentabilidade do Grémio, segundo o regresso à primeira divisão de futebol da ilha e ainda a recuperação, aos poucos prestígio e protagonismo do clube no desporto e na sociedade.

E ainda tem na carteira outros projectos, entre os quais o resgate de outras modalidades que já fizeram parte do Amarante e que perderam-se com o tempo.

Elvis Carvalho