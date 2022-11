Boavista: edilidade considera “repugnante, injustificável, desumano e indigno” casos de envenenamento de cães

17/11/2022 11:27 - Modificado em 17/11/2022 11:27

A Câmara Municipal da Boa Vista considera repugnante, injustificável, desumano e indigno os casos suspeitos de envenenamento de cães relatados em diversas artérias da cidade de Sal Rei por cidadãos.

Numa nota enviada à redação do Notícias do Norte, avançou que apesar de ter conhecimentos dos casos, diz que a identidade e o tipo de veneno são desconhecidos.

Por isso, a fim de tranquilizar a população e repor a verdade dos factos, garante que a autarquia nada tem a ver com esta prática “repugnante, injustificável, desumano e indigno”.

A atual equipa camarária, liderada por Cláudio Mendonça, afirma que desde o início da sua tomada de posse assumiu, nitidamente, uma posição de defesa dos direitos dos animais e de adoção dos métodos mais adequados e aceitáveis de administração da população canina.

“De realçar que, a edilidade, desde agosto do corrente ano, tem estado engajada na organização de atividades em prol da melhor gestão da população canina no Município, tendo-se, para o efeito, estabelecido parcerias com a Associação “Narina” que se traduziram, por exemplo, na “Primeira Campanha de Registo de Cães 2022”, ocorrida entre 3 de agosto e 26 de outubro.

Por isso, a Câmara Municipal informa e reforça que repudia qualquer tipo de violência e demarca-se, totalmente, destes procedimentos capazes de colocar em causa a Saúde Pública.

Avançar que já foram acionados a Delegacia de Saúde, o Ministério de Agricultura e Ambiente e as Entidades Policiais para juntos averiguarmos a situação, que é de todo condenável e desumana.

Nesse sentido, apela-se ao bom senso da população em geral e aconselha os cuidadores a protegerem os seus animais.

EC