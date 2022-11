FIC 2022 com representação de quase todos os ramos da economia de Cabo Verde e de outros paises

17/11/2022 11:15 - Modificado em 17/11/2022 11:15

A Feira Internacional de Cabo Verde (FIC) que decorre desde do de ontem, 16 té dia 19 de novembro, no Mindelo, comemorando os 25 anos da sua existência criando oportunidades de negócio, acontece nos pavilhões da Enapor, no Porto Grande do Mindelo, após as antigas instalações, nas proximidades da praia da Laginha, terem dado lugar à construção de um hotel.

A FIC 2022 conta com a representação de mais de uma centena de empresas, que ocupam os 200 stands montados e desde já todos esgotados, tal como assegurou antes à Inforpress a presidente da FIC, Angélica Fortes.

Segundo a organização da feiram a mostra tem a representação de quase todos os ramos da economia oriundos de países como Cabo Verde, Portugal, Brasil, Estados Unidos da América, Áustria, Espanha e de países da Comunidade Económica Dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

A Presidente da FIC, Angélica Fortes considerou que a feira tem sido uma “arma” para o empresariado cabo-verdiano, sua expansão e estabelecimento de parcerias económicas com “ganhos enormes”.

Além da mostra de empresas, a FIC faz-se com actividades paralelas, organizadas pela Câmara de Comércio do Barlavento (CCB), entre os quais, um fórum que reúne os presidentes e responsáveis das empresas com a finalidade de debater as problemáticas do mercado.

Por outro lado, estão agendados encontros de negócios e ainda uma gala que acontece no último dia, sábado, 19.