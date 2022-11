São Vicente: Novo hospital privado será um marco no desenvolvimento do setor da saúde de Cabo Verde – PM

16/11/2022 19:22 - Modificado em 16/11/2022 19:36



A partir desta quinta-feira, Cabo Verde vai contar com o primeiro hospital privado do país, o Urgimed Health & Hospitality. O ato de inauguração é já amanhã, 17, na cidade do Mindelo, São Vicente.



O chefe do executivo na sua rede social, afirmou que o Urgimed Health & Hospitality “é, certamente, um marco no desenvolvimento do setor da saúde em São Vicente e de Cabo Verde”.



Este primeiro hospital privado sediado no Mindelo começa a funcionar em Dezembro, conforme o seu administrador, Júlio Wahnon que acrescentou que esta infraestrutura traz a todo Cabo Verde “novas possibilidades” em bloco operatório e internamentos.



A ‘Urgimed Health & Hospitality’, segundo Júlio Wahnon, deve contar, nesta fase inicial, com um grupo fixo de cerca de 30 trabalhadores, entre médicos, enfermeiros e auxiliares da equipa médica, isto para além de vários especialistas do sector, que podem dispor dos serviços do bloco operatório e de internamento para atender os seus doentes, que “estarão sob sua responsabilidade”.



A segunda fase, segundo o empresário, também terá quase o mesmo orçamento à volta de 2,5 milhões de euros e a sua evolução vai ser feita “de acordo com as necessidades do mercado”, aproveitando a “demanda dos novos hotéis no Mindelo e do turismo de cruzeiro e dos próprios utentes enviados pelas seguradoras”.



A primeira fase será inaugurada nesta quinta-feira, 17, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, contando ainda com a participação de personalidades como o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, e o bispo da Diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes, que fará a bênção do edifício.