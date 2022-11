São Vicente: incêndio provoca afundamento de veleiro a sul da ilha e tripulante é resgatado

16/11/2022 19:21 - Modificado em 16/11/2022 19:21

O tripulante de um veleiro de bandeira francesa foi resgatado ontem em S. Vicente por um barco de pesca, após um incêndio que se deflagrou a bordo. A embarcação, que acabou por afundar, estava a 17 milhas náuticas do Porto Grande, pelos lados da praia de S. Pedro, quando pegou fogo.

Em nota enviada à nossa redação, o tripulante, que abandonou o navio, foi resguardado numa balsa. Uma embarcação de pesca de nome Alessandro, que se encontrava ancorada na baía de São Pedro, resgatou o indivíduo.

Em nota, a Guarda Costeira avança que foi deslocado a embarcação “Rei” da Guarda Costeira, para o local do incidente para verificação e acompanhamento do caso, tendo confirmado o incêndio e afundamento do veleiro.

O tripulante foi transportado para o Porto Grande, e entregue às autoridades competentes para os devidos efeitos.