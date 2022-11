Andebol/Taça Presidente: Cabo Verde sofre derrota diante de Guiné Conacri

16/11/2022 19:15 - Modificado em 16/11/2022 19:15







Na manhã desta quarta-feira, a seleção cabo-verdiana de andebol feminina perdeu por 20-27 frente à Guiné Conacry, em partida a contar para a Taça Presidente, prova secundária, que decorre no Senegal.



Depois de acumular derrotas nas três partidas da fase de Grupo A, frente a RD Congo, Angola e Argélia, o combinado nacional caiu para a prova secundária do CAN’2022, a Taça Presidente, exclusiva às equipas nacionais que ficaram pelo caminho.



As meninas do arquipélago não conseguem assim repetir o feito alcançado na sua primeira aparição numa fase final do CAN, em 2021 em Yaoundé (Camarões) onde compensou a eliminação às meias finais com a conquista da Taça Presidente, alcançada na final diante do Quénia.



Angola e RD Congo (Grupo A), Congo e Egipto (Grupo B), Camarões e Senegal (Grupo C) classificaram-se para a fase seguinte como primeiros e segundos classificados de cada uma das poules, respectivamentes, seleções as quais se juntam os combinados da Tunísia e da Costa do Marfim como melhores terceiros classificados.



A Taça Presidente vai ser disputada entre as seleções eliminadas da Argélia, de Cabo Verde, da Guiné Conacri, dos Marrocos e de Madagáscar.

AC