CVTelecom lança 1ª Cloud pública de Cabo Verde

17/11/2022 15:20 - Modificado em 17/11/2022 15:20

A CVTelecom apresenta ao público, o seu mais recente produto digital, a “CVT Cloud”, que é nada mais que a primeira Cloud pública de Cabo Verde, com um portfólio diversificado de serviços de computação em nuvem para empresas e organizações de todas as dimensões, necessidades e setores que atuam tanto no mercado nacional como internacional. O lançamento acontece hoje, 17 de novembro, no Mansa Floating Mindelo.

Em nota enviada à nossa redação, a empresa de telecomunicações nacional diz que a “CVT Cloud” é um serviço 100% digital, destinado ao segmento B2B, que irá reforçar o posicionamento da empresa como Digital Service Provider.

Pretende com este novo produto digital, facilitar o processo de transformação digital das empresas nacionais e contribuir para o desenvolvimento sustentável da economia digital em Cabo Verde.

Explica ainda que para além da baixa latência e gestão otimizada de recursos, a CVT Cloud oferece serviços de alto desempenho, totalmente escaláveis e personalizáveis, com elevado grau de robustez, segurança e autonomia, ao melhor custo-benefício do mercado.

“Caracterizada por um alto grau de redundância em recursos de computação, rede e armazenamento, a CVT Cloud é de fácil utilização, estando acessível através do Portal de Self-Service disponibilizado ao cliente, para uma gestão autónoma dos recursos contratados e através do qual o cliente poderá aderir e ter as suas máquinas virtuais prontas para utilização em questão de minutos”, evidencia a mesma fonte.

Neste sentido, garante que possui uma funcionalidade de gestão de ambientes multicloud, a CVT Cloud apresenta ainda como grande vantagem a possibilidade de gerir todo o ambiente e serviços contratados em clouds públicas num contrato único, com faturação em moeda local, evitando, assim, as operações realizadas em moeda estrangeira.