Andebol feminino/CAN: Cabo Verde já soma três derrotas e cai para o torneio secundário

15/11/2022 17:34 - Modificado em 15/11/2022 17:35





A seleção feminina de andebol perdeu diante da Argélia por 36-30 em jogo da terceira e última jornada do grupo A do Campeonato Africano das Nações, CAN’2022, que se realiza de 09 a 19 deste mês no Senegal.



No jogo em que Cabo Verde tinha aspirações de vencer para assegurar o terceiro lugar do grupo, a equipa nacional entrou mal e rapidamente permitiu que as argelinas cavassem uma vantagem confortável no placar. Ao intervalo o resultado já era bastante desnivelado, 19-11.



Já na segunda parte, quase que a seleção nacional conseguiu uma vantagem diferente mas somente conseguiu aproximar-se da Argélia, chegando a reduzir a diferença para quatro golos mas continuou sempre atrás do adversário.



A partida terminou com a Argélia a vencer por seis golos de diferença, 36-30. Com três derrotas nas três partidas, Cabo Verde ficou no último lugar do grupo A e falha o acesso à próxima fase, caindo agora para o torneio secundário, a denominada Taça Presidente.



Recorde-se que em 2021, a seleção nacional tinha caído também para o torneio secundário e aí dominou tendo conquistado na Taça Presidente.



A seleção nacional os jogou com RD Congo, Angola e Argélia, conseguindo marcar 64 golos e sofrer 101.



Ainda ontem a contar para o mesmo grupo de Cabo Verde, Angola venceu RDCongo por 35-22, assegurando deste modo o primeiro lugar do grupo.



Angola é atualmente campeã africana, que tem 14 títulos no continente, neste campeonato Africano de Andebol Sénior Feminino.



NN/RCV