São Vicente: Urgimed Health & Hospitality – Primeiro hospital privado da ilha inaugurado no dia 17 de novembro

15/11/2022 12:41 - Modificado em 15/11/2022 12:41

O primeiro hospital privado de Cabo Verde, Urgimed Health & Hospitality, situado na subida de Cruz João Évora, São Vicente, vai ser inaugurado já na próxima quinta-feira, no dia 17 de Novembro de 2022.

De acordo com a nota enviada a a redação do Noticias do Norte Urgimed Health & Hospitality, é o primeiro hospital privado de Cabo Verde, e vem trazer mais opções aos Cabo-verdianos e não só, no que tange aos cuidados, intervenções e procedimentos do setor da saúde.

À disposição do público estarão serviços disponibilizará serviços como Gineco-Obstetrícia, Ortopedia, Urologia, Oftalmologia, Medicina Interna, Cirurgias Diversas, Maternidade e ainda, urgência 24 horas.

O projeto sob a administração do médico Júlio Wahnon que começou a ser construído em Março de 2022 está pronto dois anos e meio depois.

Esta obra, conforme o médico responsável, é a realização de um sonho. “É uma clínica médico-cirúrgica que pretende ser um reforço, no que se refere à prestação de saúde na ilha de São Vicente”, avançou na altura da primeira pedra Júlio Wahnon.

Sendo o sector da saúde especial e essencial, Wahnon considerou que este projecto vai ser uma oferta para o Barlavento e para todo o país, tendo em conta as caraterísticas inovadoras que assume.

Localizado no Alto Santo António, à direita da subida de Cruz João Évora, o serviço médico-cirúrgico e maternidade, engloba um bloco operatório, uma unidade de recobro, internamento e terá serviços de ambulatório que integram diversos gabinetes de consulta para acolher especialidades diferenciadas, explicou o director da URGIMED.

Com capital “100 por cento nacional”, o projecto, conforme a mesma fonte, o core business ou a parte central do negócio vão ser as cirurgias em distintas áreas, como ortopedia, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, cirurgia plástica e oftalmologia, entre outros.

Dispondo de moderna tecnologia para atender procedimentos de baixa, média e alta complexidade, fruto de um investimento de expansão para complementar a oferta dos serviços através da criação da Urgimed Health Hospitality.

A maternidade, asseguram, vai dispor de quartos privados e semiprivados, “onde a grávida poderá ter assistência da sua médica ginecologista e acompanhamento do parceiro durante e após o parto”.

“A chave do sucesso deste projecto assenta, essencialmente, nas características dos seus accionistas, médicos nacionais e da diáspora, com `know-how´ e experiência profissional reconhecida”, defendeu a direcção.

A cerimónia de inauguração acontecerá a partir das 16 horas e o programa inclui discursos e intervenções diversas, bênção do edifício pelo Bispo da Diocese de Mindelo, música entre outros.

Elvis Carvalho -EC