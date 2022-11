Cabo Verde com seis casos positivos de Covid-19

15/11/2022 00:33 - Modificado em 15/11/2022 00:33

Do total de 25 amostras analisadas nas últimas 24 horas, foram reportados seis novos casos. Santiago com quatro e Sal com dois 2 casos, são as únicas ilhas com novas infecções pela Covid-19 nesta segunda-feira, segundo informação atualizada pelo Instituto Nacional de Saúde Pública.

O boletim diário reporta 9 recuperados, fazendo os casos ativos situar nos 107, após “revisão” dos números pela tutela. As altas foram registadas nos Municípios da Praia (4), Santa Catarina de Santiago (1) e São Vicente e Sal com 2 cada.

Os casos ativos acumulados desde 19 de Março de 2020 são de 62.686, sendo que 62.114 pessoas recuperaram da doença, diretamente por causa da pandemia. 410 doentes morreram e outros 46 faleceram devido a “outras causas”.

Nesta data, as ilhas do Fogo, Brava, São Nicolau e Boavista não têm qualquer caso ativo da Covid-19.