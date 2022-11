Cinco pessoas acusadas no atentado a Óscar Santos

O Ministério Público já determinou a separação do processo, e já deduziu acusação contra 5 pessoas, requerendo, ao mesmo tempo, julgamento em Processo Comum Ordinário e com intervenção do Tribunal Singular para efetivação da responsabilidade criminal dos mesmo.

A informação foi veiculada pela Procuradoria Geral da República em nota oficial, mas não faz referência a nenhum nome envolvido no atentado ao antigo Presidente da Câmara Municipal da Praia, atualmente, Governador do Banco Central. Os arguidos, entre 25 anos e 47 anos de idade, são, todos, acusados em coautoria da prática de “ilícitos criminais”.

ntretanto, os suspeitos que se encontram em prisão preventiva vão continuar sob a mesma medida, pois se mantêm “inalterados” os pressupostos que presidiram à aplicação das anteriores medidas. O processo continua em curso, com a Justiça a investigar outros suspeitos no mesmo crime.

ecorda-se que o então Presidente da Câmara Municipal da Praia foi alvejado na manhã do dia 29 de Julho de 2019, à porta de um ginásio na Cidade da Praia.

Os arguidos são imputados da prática, em coautoria de um crime de homicídio agravado na sua forma tentada, em concurso real ou efetivo com dois crimes de arma e um crime de tráfico de menor gravidade.