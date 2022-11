Assembleia Nacional recebe lançamento da Campanha Nacional “Período Menstrual. É Normal!”

14/11/2022 12:44 - Modificado em 14/11/2022 12:44

A VERDEFAM (Associação Cabo-verdiana de Protecção da Família) procedeu esta segunda-feira, na cidade da Praia, ao lançamento da Campanha Nacional “Período Menstrual. É Normal!”. Esta campanha, que tem como madrinha a Primeira-Dama, Débora Katisa Carvalho, pretende quebrar o tabu sobre esta questão.

“Garantir que meninas, adolescentes e jovens possam gerir adequadamente o processo natural que é a menstruação e combater a ausência de condições mínimas para tal, é contribuir para a promoção da dignidade humana, da integridade corporal, da saúde, da igualdade de género e dos Direitos Humanos, particularmente de cada pessoa que menstrua”, refere a nota enviada à nossa redação.

A campanha está integrada no Fórum sobre Gestão e Higiene Menstrual, que se realizará durante os dias 14 e 15 deste mês.

A intenção do forum “é promover uma ampla e abrangente reflexão e sensibilização sobre a saúde menstrual enquanto direito humano bem como de partilhar experiências sobre políticas e práticas inovadoras e com impacto ambiental, de gestão e higiene menstrual, temática, cada vez mais cara às mulheres e meninas, em particular, e à sociedade em geral”.

A cerimónia de abertura do Fórum foi presidida pelo Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Saúde, na presença do Presidente da VerdeFam; o Representante a.i do Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF, e o Diretor Nacional da Educação, a ter lugar pelas 09:00, no Palácio da Assembleia Nacional – Salão de Banquetes.

Esta campanha conta com a colaboração da VERDEFAM, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade de Género (ICIEG) e da FICASE, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA). A referida campanha visa informar, sensibilizar, mobilizar toda a sociedade cabo-verdiana e mudar atitudes estigmatizantes em relação ao fenômeno menstruação.

AC