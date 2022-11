Primeira Dama de Cabo Verde é uma das nomedas para receber Galardão de Mérito Mulheres Empreendedoras Europa e África em Portugal

14/11/2022 12:45 - Modificado em 14/11/2022 12:45

A Gala da cerimónia de entrega do da 6ª edição do Galardão de Mérito Mulheres Empreendedoras Europa e África está agendada para o próximo dia 25 de novembro em um dos hotéis de Lisboa, Portugal. Nesta edição, a Primeira-Dama de Cabo Verde, Débora Katisa Carvalho, é uma das nomeadas a receber o prémio.

Em nota de imprensa, a promotora deste evento, Associação Mulheres Empreendedoras Europa e África (AMEEA), salientou que esta é uma estrutura que tem por missão ajudar o maior número de mulheres a acreditarem e desenvolverem o seu potencial e principais valências, acreditarem nos seus sonhos e torná-los realidade.

Neste contexto “a AMEEA cria desenvolvimento nos países, sobretudo aproximando África da Europa e vice-versa, contribuindo para o maior equilíbrio económico e social no mundo”.

Nesta 6ª edição da Gala de Cerimónia de Entrega de Galardões de Mérito a Mulheres Europeias e Africanas, a Primeira-Dama, Débora Katisa Carvalho, é uma das nomeadas, para além de mulheres notáveis de várias áreas e diversos países Europa e África.

Este evento terá a presença das nomeadas, convidados, artistas e patrocinadores que vão poder disfrutar de momentos de espetáculo e dança.

Já a Primeira-Dama em carta de conforto manifestou firme apoio à realização deste evento.

“Reconheço e enalteço a visão da AMEEA de reconhecer e premiar as mulheres que trabalham para fazer acontecer as mudanças que impactam a sociedade e o mundo, com a sua criatividade, capacidade inovadora, empenho, empreendedorismo e exemplos”, lê-se no documento.

Para Débora Katisa Carvalho os objetivos da AMEEA contribuirão para promover e dinamizar os negócios, o diálogo empresarial, a troca de experiências e de boas práticas entre os participantes, máxime as mulheres empresárias.

AC