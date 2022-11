São Vicente: Tribunal da Relação do Barlavento a procura de um novo espaço

O Ministério da Justiça pondera a retirada do Tribunal da Relação do Barlavento (TRB) do edifício onde funciona atualmente, ao lado do Comando da Policia Nacional e onde estão as delegações da Inforpress e da TCV por falta consenso sobre a saída desses órgãos daquele espaço, avançou a ministra Joana Rosa.

Para a governante, a ideia é de se tirar o Tribunal da Relação, uma vez que não se mostra possível um consenso à volta da Saída da Comunicação Social e temos de arranjar soluções. “agora, andamos à procura de um espaço para fazer funcionar o Tribunal da Relação do Barlavento onde possa ter mais sossego, mais liberdade e possa trabalhar de forma tranquila”, explicou Joana Rosa.

Questionada se o Palácio da Justiça em São Vicente poderá albergar o Tribunal da Relação do Barlavento, a ministra disse que “talvez mais à frente”, porque hoje relançaram as obras da Conservatória de São Vicente.

“Vamos concentrar todos os serviços da conservatória aqui, na parte central, na ex-TACV e, desta forma, vamos libertar os espaços nos tribunais. Provavelmente, mais à frente, sim. Mas havendo dificuldades nós também temos um compromisso com São Vicente na instalação do Tribunal de Pequenas Causas. Vamos fazer a avaliação do espaço disponível e havendo a necessidade de construção de um espaço para ao Tribunal da Relação estaremos a equacionar esta matéria mais à frente”, acrescentou.

Conforme a governante, o certo é que terão de “tudo fazer para que, rapidamente, o Tribunal da Relação do Barlavento possa sair daquele espaço para ficar num local mais digno e que ofereça melhores condições de trabalho”.

