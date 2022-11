São Vicente: Universidade Lusófona de Cabo Verde comemora 15 anos de existência sob signo de evolução e perspectivas da instituição

13/11/2022 20:35 - Modificado em 13/11/2022 20:50

A Universidade Lusófona de Cabo Verde (ULCV) comemora entre os dias 14 e 16, no Mindelo, os 15 anos de existência com várias actividades e conferência sobre a evolução, desafios e perspectivas da instituição.

O programa de comemoração arranca nesta segunda-feira, 14, com uma cerimónia a ser presidida pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Durante o acto também será proferida uma conferência tendo como tema “A chegada do Grupo Lusófona à Cabo Verde – evolução, desafios e perspectivas”, a ser proferida pelo primeiro reitor da instituição, Tito Carvalho, e pelo actual, Carlos Delgado.

As actividades comemorativas prosseguem nos dias 15 e 16 e pretendem assinalar diversos períodos deste estabelecimento universitário, que foi criado em 2006, e a funcionar desde 2007 com sede na cidade do Mindelo, e com uma Unidade Orgânica na Cidade da Praia.

Actualmente, a ULCV, segundo a reitoria, passa por um processo de refundação e actua num conjunto de áreas, desde as novas tecnologias de comunicação, passando pelas áreas das Ciências Sociais e Humanas, que foram acreditados pela Agência Reguladora do Ensino Superior.

A comemoração dos quinze anos, que deverá contar com a participação de docentes, discentes e vários parceiros, contempla ainda exibição de documentários de ex-alunos, homenagem ao professor mais antigo da universidade, torneios de futsal e várias outras actividades.

LN/ZS

Inforpress/Fim