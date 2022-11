Revelação da música nacional, Edwin Vibez, lanca single “Pause”

13/11/2022 20:42 - Modificado em 13/11/2022 20:42

No sábado, 12 de Novembro, Edwin Vibez, revelação da música nacional, pelos CVMA 2022, deu a conhecer ao público o seu novo single “Pause”. Um tema que em 24 horas já conta com quase quatro (4) mil visualizações no YouTube. O single trás uma pegada mais romântica do jovem cantor que tem conquistado o público.

Além disso, o cantor que esbanja talento, criatividade, potência vocal e muito carisma, mostra o seu lado mais sensível, após o sucesso de Txa contce.

Vibez contou ao Notícias do Norte, que “Pause” é aquele tipo de amor de verão, que quando vai embora deixa uma “um sonoro sentimento de saudade”. E fica a vontade de voltar a ver a pessoa amada. “No amor de verão, quando a pessoa volta para a sua cidade, ou país de residência, é como se damos uma pausa até voltar outra vez”.

Em PAUSE Edwin fala do amor a distância , da saudade e da impossibilidade dos recursos das novas tecnologias de matarem a saudade. O que fazer com a saudade e alimentar o amor a distancia ? uma pausa? PAUSE !!! Não vai ser fácil , mas… to by continue .

E enquanto não acontece, Edwin diz que a luta diária é manter viva a chama. E por isso decidiu escrever e gravar a música à um ano atrás e agora tirou-o do estúdio para os ouvidos dos fãs e não só . “Decidi lançá-lo porque tem um enorme significado para mim” salientou.

Um projeto onde o jovem compositor continua a mergulhar nas raízes crioulas junto com outras sonoridades que ele vai buscar ao mundo R’n’B, do Trap e do Pop, com uma vibe única e seguro das suas raízes crioulas.

E com a sua vibez aborda um tema recorrente e caro a literatura e a música cabo-verdiana: a partida. A saudade, a espera do regresso na certeza como disse Eugénio Si ca bado ca ta virado. “ Em tradução livre “ só volta quem parte “.

Em PAUSE Edwin descobre que apesar do Messenger , do Tik Tok , do Whatsap , do Twitter , do Instagram existe sempre um oceano que nos separa quando o cretcheu parte da ilha.

Mas como os trovadores do tempo das cartas , Edwin fala ao imenso Atlântico e fala da sua certeza e acredita que com o regresso da amada o amor vai renascer .

O projecto PAUSE já estava pronto antes de Edwin ser eleito, em Outubro, Artista Revelação nos CVMA 2022 e mostra que não estiveram errados os que escolheram e que, certamente C4 Pedro estava certo ao disser que “tenham atenção neste camarada. Ele é o futuro em Cabo Verde”.

Depois do sucesso de Txa Contce e Mindelo de Edwin Vibez já podem ouvir o sngle PAUSE, nas plataformas digitais do artista.

EC