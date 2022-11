Travadores vence Académica do Mindelo e conquista a Supertaça de Cabo Verde

13/11/2022 20:20 - Modificado em 13/11/2022 20:20



A equipa do Clube Desportivo Travadores venceu nos pênaltis a Associação Académica do Mindelo, por 4-3, depois de igualar a zero bolas, durante os 90′. A partida de ontem, sábado, foi referente a época 2022/23.

A equipa encarnada, vencedora da taça de Cabo Verde, derrotou nos pênaltis a Associação Académica do Mindelo, e venceu o campeonato nacional, por 4-3, após igualdade a zero bolas do tempo regulamentar.

Nesta partida o jogador Rick, dos Travadores, foi eleito, pelos jornalistas, o homem do jogo.

Os Vencedores da Supertaça de Cabo Verde ao longo dos anos: Sporting Clube da Praia (2013), C.S. Mindelense (2014), Académica da Praia (2018), União Desportiva de Santo Crucifixo (2019) e actualmente Clube Desportivo Travadores (2022).

AC – Estagiária