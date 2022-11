IDJ disponibiliza 70 mil escudos em prémios no Maio, ilha que acolhe ato central do dia Nacional do Desporto Cabo-verdiano

12/11/2022 00:40 - Modificado em 12/11/2022 00:41



O Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) realiza um leque de actividades para assinalar o Dia do Desporto Cabo-verdiano, que se comemora este domingo, 13, com destaque para provas na modalidade de trail.

Segundo Orlandinho Mascarenhas, da organização, “um pouco por todo Cabo Verde” vai ser realizado um conjunto de actividades, mas o acto central vai decorrer na ilha do Maio com a realização de algumas provas como mini trail para os jovens dos 15 aos 18 anos, num percurso de seis quilómetros, e trail curto para maior dos 18 anos, nos 12 quilómetros.

Segundo a mesma fonte, para a realização deste evento foi disponibilizado o montante de 70 mil escudos em prémios, “de forma equitativa entre homens e mulheres”, para as provas “mais atractivas” na ilha, que, na sua opinião, tem vindo a crescer na modalidade de atletismo.

Orlandinho Mascarenhas acrescentou ainda que está agendado para domingo, 13, a realização de uma caminhada entre a localidade do Morro e a cidade do Porto Inglês, e que as actividades culminarão com uma gincana e realização de provas de andebol, voleibol e futebol de praia.

Neste momento, confirmou a mesma fonte, regista-se uma “boa adesão” dos atletas maienses no processo de inscrição, pelo que almejam contar com uma “participação expressiva” dos jovens maienses, destacando que neste rol já se encontram inscritos cinco atletas do sexo feminino.

Ainda no âmbito do Dia Nacional do Desporto, o IDJ realiza no dia 15 de novembro na Cidade da Praia a palestra “Organização e mecanismos de financiamento do setor do desporto cabo-verdiano”, para além de mais três painéis, num dos hotéis da capital.

No dia 22, uma conversa aberta com desportistas está prevista no Auditorio do Campus da UNICV. E de 22 a 25, será ministrada a formação “Habilidades para dirigentes desportivos” na ilha do Sal.

Para finalizar no próximo dia 27, serão realizadas corridas e caminhadas pelas artérias das cidades da Praia e do Mindelo.

NN/Inforpress