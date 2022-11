São Vicente: Peça “Pinha ma kentei” é a última apresentação do 28º Festival Mindelact

O Centro Cultural do Mindelo (CCM) recebe esta sábado a sua ultima peça de teatro da 28ª do Festival Mindelact. “Pinha ma Kentei”, da companhia Juventude em Marcha, da ilha de Santo Antão, é uma das peças de teatro que vai encerrar o ciclo de apresentacoes, neste que é o ultimo dia do festival.

Com autoria e encenação de Jorge Martins, que é tambem lider do grupo, “Pinha ma Kentei” é uma peça que ja foi levada a muitos palcos caboverdianos e na diaspora neste ano de 2022.

Esta peça que vai ser interpretada por Jorge Martins, César Lelis, Carlos Martins, Olga Fortes, Arsénia Bronze, Manuel Lima, vai contar com a participação especial dos mandingas de Ribeira Bote e tem acontece as 21h30 deste sábado no CCM.

Segundo Associação Mindelact, esta peça, além de enaltecer o excelente relacionamento entre dois irmãos gémeos, rende uma homenagem aos trabalhadores de Santo Antão na construção das estradas e levadas, “obras emblemáticas, que desencravaram a ilha e fizeram com que a agricultura pudesse encontrar condições para se desenvolver”, explicou Jorge Martins.

Conforme explicou, trata-se de uma “tragicomédia” que, além da comicidade, que é característica deste grupo, aborda ainda “a temática do amor entre duas personagens que sofreram uma forte traição, gerada por um amigo íntimo e de confiança de Kentei”.

Ainda neste dia, o espaço ALAIM no Mindelo vai receber a apresentação de Gery Mendes dos Países Baixos com a peça “Borboleta” que está marcada para às 19h deste sábado.

AC Estagiária