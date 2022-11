Municípios do país comemoram o Dia do Desporto Cabo-verdiano com várias atividades desportivas

No âmbito da comemoração do “Dia do Desporto Cabo-verdiano”, assinalado a 13 de novembro, próximo domingo, vários municípios do arquipélago almejam promover várias actividades desportivas e outras, para além de feiras de saúde.

Conforme os programas divulgados por algumas câmaras municipais, que tem ainda a parceria do Instituto do Desporto (IDJ) e da Juventude e o Ministério da Educação, as atividades desportivas preenchem o dia e são direcionadas, principalmente aos mais novos, masculino e feminino.

Em Ribeira Grande de Santo Antão o Estádio João Serra, na cidade da Ponta do Sol, vai receber este domingo, sob o Lema: “Mais Prática, Melhor Desporto”, um conjunto de práticas desportivas, tais como volley, teqball, karatê, atletismo, basquetebol, Râguebi e Ginástica Rítmica.

No dia 12 de novembro a Câmara Municipal da Ribeira Brava de São Nicolau vai realizar as suas atividades no Pavilhão Desportivo deste concelho e inclui xadrez, futsal, brincar ao atletismo, “Rua ativa/Mexi-Mexi”, entre outros.

Na ilha do Maio está prevista uma Caminhada e Corridas de Trail Curto e Mini Trail, jogos tradicionais, entre outros, na cidade do Porto Inglês, “a fim de promover a prática de atividades desportivas no país”.

Neste mesmo dia, 13, o polidesportivo Bairro Craveiro Lopes, na cidade da Praia, haverá um treino aberto de Karatê, Tae Bo, competição kata de 12 aos 18 anos, masculino e feminino, com a entrega de faixas e certificados.

O IDJ, em parceria com o Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Câmara Municipal de São Filipe, promove ainda este mês uma formação “Habilidades para dirigentes desportivos” no âmbito das comemorações do dia do Desporto Cabo-verdiano.

