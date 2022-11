São Vicente: Federação Académica do Mindelo realiza ciclo de conversas sobre “Ensino superior em tempos de crise”

10/11/2022 15:29 - Modificado em 10/11/2022 15:29

Com o tema “Ensino superior em tempos de crise”, a Federação Académica do Mindelo realiza nos dias 11 e 18, no Mindelo, as primeiras jornadas académicas e vai contar com a participação de vários atores.

Conforme informações do presidente da Federação Académica do Mindelo (FAM), Abimael Lima, o encontro visa promover o debate, a interação e a partilha de conhecimentos e a troca de sinergias entre estudantes, associações, personalidades e especialistas das mais variadas áreas, instituições de ensino superior e instituições governamentais.

Este responsável deseja que se forme “cidadãos ativos e críticos”, através do desenvolvimento de dinâmicas interativas no seio da comunidade académica, materializando espaços e contextos que permitam aos jovens intervir em matéria política e social de carácter regional e nacional.

A prioridade passa por apresentar as preocupações e potenciar a discussão em torno de várias matérias, entre estas, a temática do “Ensino superior em tempos de crise”, que pretende discutir os desafios e as potencialidades para o ano letivo 2022/2023, na perspetiva do Governo e as instituições de ensino superior, enquanto atores que intervém e compõem o ensino superior nacional.

Esta sexta-feira, 11, o espaço Mansa Floating Hub, no Mindelo, vai receber um ciclo de conversas, reunindo responsáveis e alunos da universidade pública e universidades privadas e no dia 18 deve contar com a presença da secretária de Estado para o Ensino Superior, Eurídice Monteiro.

AC