Festival Mindelact de sala cheia em todos os espetáculos: “Adesão do público tem sido extraordinário” – João Branco

10/11/2022 15:38 - Modificado em 10/11/2022 15:38

Já se completaram seis dias de festa do teatro. O presidente da Associação Mindelact falou numa boa adesão e os vários palcos distribuídos pelo Mindelo e pela cidade da Praia têm atraído muitas pessoas e muitas delas amantes do teatro. Os espetáculos mais procurados tiveram preencheram todos os assentos.

“O amor do povo do Mindelo pelo teatro está mais do que comprovado”, disse João Branco, quando contactado pelo Notícias do Norte, e considerou “extraordinário” a adesão do público, o que a seu ver era de esperar.

O espetáculo “Pantera”, que foi apresentado em dose dupla, segundo este responsável, foi “magnífico” e teve uma procura enorme.

Um fenómeno que considerou ser “muito interessante” de verificar é que a estreia do espetáculo “A Peste Branca” do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português, foi dos mais procurados e esgotou rapidamente, apesar de ter sido numa segunda-feira. E acrescentou, “nesta cidade, os santos da casa fazem milagres” e que “quanto mais da terra sejam os espetáculos maior é a adesão”.

Também falou num outro momento “histórico”, que teve sala cheia: apresentação do artista, pintor, escultor e performer francês, Olivier de Sagazan com a sua performance mais famosa “Transfiguration”. Para João Branco este artista deixou uma “marca poderosa” na sua apresentação.

Mas de uma forma geral, a organização está “satisfeita” com a adesão do público que tem lotado todos os espaços com as várias apresentações de artistas nacionais e internacionais.

Apesar de não saber o que pensam os artistas nacionais e internacionais sobre esta festa do teatro, a única certeza que tem é que “é um público especial, caloroso, para quem dá gosto atuar”.

Para os dias que faltam, João Branco só espera que “as artes continuem a cumprir o seu papel de ser espelho da humanidade e que nos dê energias para celebrar, mesmo em tempos tão difíceis”, porque “só assim, todo este esforço valerá a pena”.

Nesta quinta-feira, é a vez do espetáculo “Na Tábua Redonda”, se apresentar no CCM. Espetáculo esse que é da Companhia Gbadie da Costa do Marfim e “Noite de Caxias”, do grupo de Teatro do Noroeste.

A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro, Mindelact, acontece de 4 a 13 de Novembro, no Mindelo, e com extensão na Cidade da Praia, e conta com a participação de companhias e artistas representantes de 12 países diferentes.

AC – Estagiária