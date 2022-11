Andebol/CAN’2022: Cabo Verde estreia-se esta quinta-feira diante da RD Congo

9/11/2022 23:40 - Modificado em 9/11/2022 23:40

A selecção cabo-verdiana de andebol feminina defronta esta quinta-feira a RD Congo, em jogo da sua estreia na fase final do 25º Campeonato Africano das Nações, CAN’2022, que se realiza de 09 a 19 deste mês no Senegal.

Em partida referente para o Grupo A, o combinado cabo-verdiano entra na quadra às 16:00 locais (15:00 de Cabo Verde), focada num bom desempenho, já que o seleccionador nacional Fernando Fernandes disse estar convicto em como o colectivo está preparado para ir o mais longe possível.

Esta ideia foi corroborada pela atleta Miriam Almeida, proveniente do Clube de Assomada de Portugal, e que nesta sua segunda passagem pelo CAN, disse que a comitiva está com expectativa maior para fazer sempre melhor do que no ano passado.

Garantiu mesmo estar preparada para incentivar todo o plantel a jogar sempre para a vitória e fazer sempre o melhor no jogo. Melhor marcadora de Cabo Verde na edição anterior do CAN, Miriam Almeida afiançou que o colectivo crioulo já tem noção do andebol praticado pela RD Congo, e que o plantel estudou a forma de jogar das congolesas, assim como das angolanas, as duas selecções com quem o combinado cabo-verdiano partilha o grupo A.

Para Miriam, Cabo Verde terá de trabalhar muito para travar a RD Congo e Angola, pois considera que o colectivo cabo-verdiano quer surpreender à concorrência, argumentando que as duas semanas de preparação na Cidade da Praia serviram para o entrosamento da equipa nacional.

De acordo com a calendarização, Cabo Verde defronta a RDC na quinta-feira, 10, e volta a entrar em cena na segunda-feira, 14, para enfrentar a equipa nacional de Angola.