Universidade Lusófona de Cabo Verde arranca com primeiro mestrado de raiz com 35 discentes – coordenadora

9/11/2022 23:25 - Modificado em 9/11/2022 23:26

A Universidade Lusófona de Cabo Verde (ULCV) arrancou na terça-feira, 08, no Mindelo, com o primeiro mestrado de raiz na área de Recursos Humanos e Intervenção Organizacional, contando com a participação de 35 discentes.

Conforme avançou à Inforpress a coordenadora, Elisa Silva, este primeiro mestrado, “totalmente organizado” pela ULCV, pretende assim corresponder às exigências do mercado de recursos humanos, que está “sempre a evoluir”.

“O curso pretende aprofundar as competências técnico-científicas dos profissionais já formados na área e de outros que queiram seguir a carreira, sempre tendo em contas as novas exigências do mercado que, além de focar no diagnóstico, deve procurar a melhoria contínua da gestão das necessidades”, explicou a mesma fonte.

Por outro lado, a formação, asseverou, está desenhada para responder aos desafios do País em empregabilidade, empreendedorismo e desenvolvimento institucional, bem como incentivar uma cultura de investigação.

O mestrado arrancou nesta terça-feira, 08, na sede da ULCV, no Mindelo, e está a ser frequentado por 35 alunos, 20 de São Vicente, 13 de Santiago e dois de Santo Antão.

Elisa Silva garantiu que o corpo docente está a ser assegurado por dez professores doutorados, sendo a maioria cabo-verdiana (seis), e quatro portugueses, da Universidade Lusófona de Lisboa.

As aulas, segundo a mesma fonte, estão a ser ministradas em formato híbrido, com cadeiras presenciais e outras online para os alunos de São Vicente e Santiago, e para os alunos de Santo Antão, as aulas são totalmente online.

A ULCV marca o arranque do curso com uma cerimónia oficial marcada para esta quinta-feira, 10, e que contará com a presença do reitor da universidade, Carlos Delgado.

Inforpress