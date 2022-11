Ilha do Maio é palco do evento mais esperado do ano: 3º Fórum Nacional da Juventude

9/11/2022 16:30 - Modificado em 9/11/2022 16:30





A contagem decrescente chegou ao fim. Arranca nesta quinta-feira, a 3ª Edição do Fórum Nacional da Juventude na cidade do Porto Inglês, ilha do Maio. Um evento que promete juntar jovens de todas as ilhas num único espaço para conexão, diálogo e interação juvenil de Cabo Verde.



Durante os três dias do fórum, de 10 a 12 de Novembro, os jovens poderão “estabelecer um diálogo seguro com as autoridades presentes no evento, demonstrar as suas inquietações e ainda propor ações e soluções de melhoria voltadas para a juventude”.



Sob o lema “Reconstruir com maior equidade, no pós pandemia, com a juventude”, este fórum contará com a participação de cerca de 120 jovens, entre os 15 e 35 anos, residentes no país e na diáspora.



O Fórum Nacional da Juventude é tido como um “ambiente ideal” para promover o networking, através do contato com os jovens e os participantes do painel, poderão construir e estreitar relacionamentos, ampliar a sua rede de contatos e conectar-se às oportunidades.



Este evento irá reunir jovens de todo o país, após a realização dos fóruns regionais, que culminou na definição de um conjunto de reivindicações e propostas dos jovens das 9 ilhas habitadas. Além disso, irá trazer uma nova dinâmica à ilha do Maio.



O Fórum Nacional da Juventude é uma iniciativa promovida no quadro do programa do Governo para a Juventude, YouthConnekt Cabo Verde, executado pelo Instituto do Desporto e da Juventude e o Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA, UNICEF Cabo Verde.



AC – Estagiária