Inter-Ilhas Futsal Feminino vai ser a próxima competição em 2023

9/11/2022 16:15 - Modificado em 9/11/2022 16:15





Após o movimento “Juntos pela Oficialização do Futsal em Cabo Verde” realizar de 8 a 15 de Outubro, na Cidade da Praia, o Inter-Ilhas Futsal Cup masculino, a próxima competição será a realização do Inter-Ilhas Futsal Feminino, já em 2023.



O anúncio foi feito pelo movimento que avançou que este será o “próximo desafio” e uma uma realidade em 2023.



“É com muita honra e satisfação que o movimento “Juntos Pela Oficialização do Futsal ” informa as “Divas” do futsal em Cabo Verde que em 2023 vai ser realizado o 1° Inter-Ilhas Futsal Feminino de sempre”, avançou.



Para o grupo este é mais um “projeto desafiador”, em que a procura de mais parceiros é preciso.



Com isso o movimento espera contar mais uma vez com o “forte apoio e engajamento do do Instituto do Desporto e da Juventude”.



De recordar que, a seleção de São Vicente sagrou-se campeã da primeira edição do Inter-ilhas Futsal Cup’2022. A equipa são-vicentina venceu a seleção de São Nicolau por 2-1 no prolongamento do jogo da final disputado no pavilhão Vavá Duarte, na Praia.

AC – Estagiária