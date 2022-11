Evelino Rodrigues sagra-se vencedor absoluto em Barcelona no campeonato do mundo de fisiculturismo

O fisiculturista internacional cabo-verdiano Evelino “Lino” Rodrigues sagrou-se campeão mundial da IFBB nas categorias master “Men’s Physique” 45-49 anos e Men’s Physique até 173cm e campeão absoluto na categoria Master Men’s Physique, realizado em Santa Susanna (Espanha).

A nível geral, o atleta cabo-verdiano posicionou-se no quinto classificado no absoluto de “Men’s Physique” do Campeonato do Mundo 2022 da IFBB, International Federation of Bodybuilding & Fitness.

Evelino Rodrigues, atleta da Cidade da Praia, emocionou-se durante a cerimónia de premiação, tendo considerado a concretização de um sonho que vinha perseguindo, ele que em 2019 foi vice-campeão mundial na sua categoria.

Já o atleta Álvaro Andrade sagrou-se vice-campeão Mundial 2022 da IFBB na categoria “Men’s Physique” até 176 cm, logo na sua primeira aparição no mundial.

Álvaro Andrade, de São Vicente, é o actual campeão nacional na categoria “men ‘s physique” e participa pela primeira vez numa competição internacional da modalidade.

Enquanto isto, o atleta Valdir Gomes, popularmente conhecido por “Omi di Pedra” conquistou a medalha de bronze, terceiro classificado na categoria Classic Men’s Physique até 175cm neste mundial. Valdir é o actual campeão nacional na mesma categoria.

Por sua vez, o atleta António Sousa fez a sua primeira participação no Campeonato Mundial da IFBB, ocupando o 14º lugar num universo de 21 concorrentes.

A selecção de Cabo Verde de fisiculturismo terminou, assim, a sua participação neste Mundial com cinco medalhas, dos quais três de ouro conquistado por Evelino Rodrigues, uma de prata atribuída a Álvaro Andrade e uma de bronze por Valdir Gomes.

Inforpress